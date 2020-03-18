Путин заявил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан

Президент России Владимир Путин рассказал, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) уже превысил планку в 7% ВВП. Это позволяет начать инвестиции за его счет. Российский лидер уточнил, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан.

«Нам нужно решать все-таки важную задачу — повышение реальных доходов граждан. Надо думать, как (использовать — ред.) имеющиеся у нас ресурсы, а они большие. У нас ведь ФНБ уже превысил 7% ВВП: 7,3%», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он рассказал, что ранее было принято решение, исходя из которого в случае превышения объема ФНБ планки в 7% ВВП — «мы начинаем более активно оттуда тратить».

«Вопрос, на что инвестиции? На поддержку определенных групп населения и так далее. Вот как раз дискуссия сейчас у нас и разворачивается», — сообщил президент РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин потребовал эффективнее защищать социальные права граждан.