У здания суда в Свердловской области мужчина зарезал жену и ранил приставов

Обвиняемый в избиении супруги мужчина зарезал ее и ранил двух судебных приставов. Инцидент произошел на входе в участок мирового суда Первоуральска Свердловской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-служба областного главка МВД Валерий Горелых.

Подозреваемый явился в суд на заседание по этому делу. На крыльце здания он неожиданно набросился на супругу с ножом и нанес ей ранение. Потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Приставы пытались остановить мужчину и получили резаные раны рук. Одного из них прооперировали и наложили швы.

Убитая — женщина 1993 года рождения, мать троих детей, младший из которых родился в 2019 году. Нападавшему грозило административное наказание — штраф в размере пяти тысяч рублей.

Подозреваемый скрылся с места преступления. Сотрудники полиции прочесывают местность и общественный транспорт.

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