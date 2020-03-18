У здания суда в Свердловской области мужчина зарезал жену и ранил приставов
Подозреваемый скрылся с места происшествия, его разыскивает полиция.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Обвиняемый в избиении супруги мужчина зарезал ее и ранил двух судебных приставов. Инцидент произошел на входе в участок мирового суда Первоуральска Свердловской области. Об этом РИА Новости сообщил руководитель пресс-служба областного главка МВД Валерий Горелых.
Подозреваемый явился в суд на заседание по этому делу. На крыльце здания он неожиданно набросился на супругу с ножом и нанес ей ранение. Потерпевшая скончалась на месте происшествия до приезда медиков. Приставы пытались остановить мужчину и получили резаные раны рук. Одного из них прооперировали и наложили швы.
Убитая — женщина 1993 года рождения, мать троих детей, младший из которых родился в 2019 году. Нападавшему грозило административное наказание — штраф в размере пяти тысяч рублей.
Подозреваемый скрылся с места преступления. Сотрудники полиции прочесывают местность и общественный транспорт.
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