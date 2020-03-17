Сыну судьи из Петербурга предъявили обвинение в убийстве подростка
Ранее задержанный рассказал на допросе, что трагедия произошла по причине его неосторожности.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
«Кожу пересадил?» — Поклонники гадают, куда исчезли татуировки Тимати
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Несовершеннолетнему сыну петербургского судьи, признавшемуся в убийстве школьника, предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).
8 марта в отношении несовершеннолетнего обвиняемого была избрана мера пресечения — домашний арест сроком на два месяца — до 7 мая.
Трагедия произошла 7 марта. На лестничной площадке одного из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Подозреваемый в убийстве друга сын местного судьи на допросе признался, что трагедия произошла по причине его неосторожных действий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседка судьи, сына которого подозревают в убийстве, рассказала о событиях в трагический вечер.
Нашли ошибку?