Сыну судьи из Петербурга предъявили обвинение в убийстве подростка

Несовершеннолетнему сыну петербургского судьи, признавшемуся в убийстве школьника, предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ («Убийство»).

8 марта в отношении несовершеннолетнего обвиняемого была избрана мера пресечения — домашний арест сроком на два месяца — до 7 мая.

Трагедия произошла 7 марта. На лестничной площадке одного из жилых домов в Колпинском районе Санкт-Петербурга было обнаружено тело 14-летнего подростка с огнестрельным ранением головы. Подозреваемый в убийстве друга сын местного судьи на допросе признался, что трагедия произошла по причине его неосторожных действий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соседка судьи, сына которого подозревают в убийстве, рассказала о событиях в трагический вечер.