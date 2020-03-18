Курс Евро на Мосбирже превысил 85 рублей
В последний раз европейская валюта достигала такого уровня в феврале 2016 года.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков, Александр Полегенько
Курс евро к рублю на Московской бирже достиг отметки в 85,09 рубля. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки. Курс доллара превысил отметку в 79 рублей. Прежде европейская и американская валюта достигали такого уровня в феврале 2016 года.
К 11.00 курс доллара снизился до 77,34 рубля. Однако это все же больше установленного накануне Банком России официального курса на 18 марта — 73,89 рубля. Днем ранее доллар оценивался на торгах Московской биржи в 74,97 рубля, а евро — 82,68 рубля.
Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран-участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к американской и европейской валюте. Кроме того, на мировую экономическую ситуацию повлияла пандемия коронавируса.
Ранее 5-tv.ru писал, что названы сроки выхода мировой экономики из кризиса, вызванного COVID-19.
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