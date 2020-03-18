Путин рассказал о приоритетных задачах российских властей

Приоритетные задачи российских властей — повышение доходов населения и укрепление среднего класса. Об этом Владимир Путин заявил в интервью агентству ТАСС. Президент отметил, что в России статистика на достаточно позитивном уровне. В качестве примера он сравнил пенсионную реформу в нашей стране и во Франции.

«Про средний класс. Где потеряли? Говорили, будет более половины?»

«Он у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс»

«Ну, все-таки хотелось бы, чтобы как во Франции, в Германии…»

«Не хотелось бы, как во Франции»

«Не хотелось бы?»

«Ну, вот смотрите, что там происходит, чего хорошего-то? Там, не переставая, эти выступления идут, так? Целые отрасли экономики не работают. В ходе этих беспорядков 11 человек погибло, многие получили ранения, глаза выбиты резиновыми пулями. Чего ж хорошего-то? Вы этого хотите, что ли? Думаю, что нет. Самый острый вопрос в ходе проведения реформы, насколько я себе представляю, это вопрос, связанный с льготным выходом на пенсию, с приравниванием всех практически под одну гребенку. С точки зрения экономики, это обоснованно, на самом деле. И президент Макрон с прагматической точки зрения поступает правильно. Мы с прагматической точки зрения поступили неверно, потому что мы практически все сохранили — все льготы, все льготные категории практически сохранили. Льготный выход на пенсию у нас остался, а во Франции как раз это, в основном, вызывает недовольство».

Президент подчеркнул, что исходя из методики Всемирного банка в России доля среднего класса превысила 70%. Это те, чьи доходы в полтора раза превышают минимальный размер оплаты труда. И при этом, по словам главы государства, в стране накопилась так называемая финансовая подушка безопасности. Сейчас главная цель, правильно расставить приоритеты — на что потратить средства.

«Нам нужно решать, все-таки, очень важную задачу — повышение реальных доходов граждан. Надо думать, как имеющиеся у нас ресурсы, а они большие, у нас ведь Фонд национального благосостояния уже превысил планку в 7%, ВВП — 7,3%. Летом следующего года, в июле, по-моему, идет зачисление на счета. И у нас наступает момент, а мы об этом договорились раньше, было принято решение, если резервный фонд превышает 7%, то мы начинаем более активно оттуда тратить. Вопрос — на что? На инвестиции, на поддержку определенных групп населения и так далее», — сказал Владимир Путин.

Сейчас Фонд национального благосостояния, уже превысил восемь триллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что средства ФНБ могут направить на поддержку ряда категорий граждан.