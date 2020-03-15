Женщина из Новосибирска продает усы своей кошки за два миллиона рублей
Бизнесвумен заявила — она принципиально не станет снижать цену на товар, ведь «клиентов на кошачьи усы достаточно».
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Фото, видео: Avito.ru, ТАСС /YAY, /Patrick Pleul
Хозяйка кошки породы мейн-кун продает усы питомца за два миллиона рублей. Жительница Новосибирска разместила соответствующее объявление на Avito.
«Продам коллекцию усов своей любимой кошечки Денди. Кошечку мучить вырыванием усов не буду. Она относится к редкой породе, и когда вырастают усы до определенного размера, то ломаются», — гласит текст сообщения.
«Коллекция» бизнесвумен в настоящий момент насчитывает порядка 50 штук усов. Их размер, по данным хозяйки кошки, колеблется от трех до шести сантиметров.
Предпринимательница заявляет, что снижать цену на продукт не станет принципиально, потому что «клиентов на кошачьи усы достаточно». Женщина уверена, что продаст оригинальный товар «сегодня-завтра», пишет Om1.ru. Она утверждает — усы используют в косметологии.
Оказывается, объявления о продаже кошачьих усов в сети появляются регулярно и не являются чем-то из ряда вон выходящим. Продавцы уверены, что их товар пригодится владельцам гитар (делать струны) и рукодельницам, создающим игрушечных котиков (прикреплять им настоящие усы).
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хозяин кота решил «по приколу» попробовать продать его усы и нашел покупателя.
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