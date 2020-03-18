«Аэрофлот» готов вывезти застрявших в Черногории в любой момент

Компания «Аэрофлот» готова вывезти застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян в любой момент, как только будет достигнута договоренность между странами. Об этом 5-tv.tu сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова.

По ее словам, авиаперевозчик до сих пор ждет разрешения от черногорских властей на организацию чартерных рейсов. В настоящее время в Черногории остаются около 1000 путешественников, примерно 900 из них — это пассажиры «Победы» и 120 — непосредственно «Аэрофлота». Среди них — граждане с детьми и пожилые люди.

«Мы готовы вылетать прямо сейчас, у нас готовы самолеты, у нас готовы экипажи, которые ждут команды. И мы ждем распоряжения Черногории, чтобы мы могли вылететь и забрать людей обратно на родину», — сказала Спивакова.

Она отметила, что «Аэрофлот», чтобы ускорить процесс, работает в тесном сотрудничестве с Росавиацией и дипломатическими ведомствами, включая МИД.

«Мы рассчитываем, что в ближайшее время ситуация разрешится и все-таки Черногория пойдет нам навстречу», — заявила представитель авиакомпании».

Между тем пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа сообщил 5-tv.ru, что принципиальное согласие властей Черногории получено, сейчас идет согласование дат вылета.