Черногория дала согласие на возвращение россиян на родину самолетами компаний РФ

Власти Черногории дали согласие на возвращение в Россию ее граждан силами российских аваикомпаний. Об этом 5-tv.ru сообщил пресс-атташе посольства России в Черногории Кирилл Киржа. По его словам, в данный момент идет согласование дат вылета.

«Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолетами российских авиакомпаний. Черногорской стороне уже переданы, предоставлены авиакомпаниями из России списки граждан, имеющих на руках билеты для возвращения на Родину. Со своей стороны, надеемся на оперативное согласование сроков. При этом понимаем, что Черногория сегодня живет в условиях чрезвычайной ситуации», — сообщил сотрудник посольства.

Также он добавил, что посольству известно, что в Черногории есть, как минимум один человек, имеющий проблемы со здоровьем. В данном случае речь идет об Олеге Калашникове, который, как писал ранее 5-tv.ru, нуждается в лекарстве, которого нет в Черногории. По словам пресс-атташе российского посольства, в стране, он находится в контакте с черногорскими службами здравоохранения и властями для решения данного вопроса.

Туристы из России оказались заблокированными в Черногории из-за экстренных мер безопасности, принятых страной в связи с пандемией коронавируса. Власти закрыли свои границы, как и многие другие государства, однако Черногория оказалась единственной, кто отказался разрешить вывоз иностранных граждан авиакомпаниям их стран.