В Ереване прошел митинг сторонников экс-президента Кочаряна

В Ереване состоялись многотысячные митинги в поддержку политического блока «Армения», который возглавляет экс-президент страны Роберт Кочарян.

«Армении поставлен ультиматум: решайте, где вы. Это не пройдет бесследно для нашего народа. Если эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе», — обратился Кочарян к сторонникам, трансляцию с митинга вело агентство Armenia News.

Во время акции сторонники экс-президента прошли маршем по центральным улицам Еревана и призвали избирателей поддержать блок «Армения».

Прежде экс-президент Армении предостерег от открытой конфронтации с Москвой, заметив, что Россия «большая и терпеливая», но история знает примеры, когда определенных шагов она не прощала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация во время агитационной кампании, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян накричал на местную жительницу, демонстрирует «специфику европейских ценностей».

