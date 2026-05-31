В Ереване прошел митинг сторонников экс-президента Кочаряна

|
Андрей Черненко
Андрей Черненко 33 0

Избирателей призвали поддержать блок «Армения».

Митинг сторонников экс-президента Кочаряна

Фото: © Sputnik/РИА Новости/Арам Нерсесян

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ереване состоялись многотысячные митинги в поддержку политического блока «Армения», который возглавляет экс-президент страны Роберт Кочарян.

«Армении поставлен ультиматум: решайте, где вы. Это не пройдет бесследно для нашего народа. Если эта власть останется, то экономика Армении окажется в глубоком кризисе», — обратился Кочарян к сторонникам, трансляцию с митинга вело агентство Armenia News.

Во время акции сторонники экс-президента прошли маршем по центральным улицам Еревана и призвали избирателей поддержать блок «Армения».

Прежде экс-президент Армении предостерег от открытой конфронтации с Москвой, заметив, что Россия «большая и терпеливая», но история знает примеры, когда определенных шагов она не прощала.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация во время агитационной кампании, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян накричал на местную жительницу, демонстрирует «специфику европейских ценностей».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Деньги польются рекой: финансовый гороскоп для знаков зодиака на июнь 202...

Последние новости

0:01
The Guardian сообщила об успешных испытаниях новой вакцины от рака
23:50
Лукашенко заявил об «очень серьезной цели» недалеко от Белоруссии
23:40
Уголок русской природы в центре мегаполиса: в Москве появится уникальный парк
23:35
В Ереване прошел митинг сторонников экс-президента Кочаряна
23:31
Более 200 человек погибли в результате ударов США по судам у Южной Америки
23:17
Работа мечты: в Греции предлагают бесплатное жилье в обмен на уход за котами

Сейчас читают

Холера охватила десятки стран: Роспотребнадзор оценил риски для России
«Ревнует к карьере»: женщина задумалась о расставании из-за успеха на работе
Супруг обзывает: 40 лет брака обернулись для жены проблемами со здоровьем
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео