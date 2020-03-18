Рэперша Alyona Alyona насмешила фанатов капустной альтернативой SPA
Исполнительница хип-хопа доказала, что народные средства ничуть не хуже заморских в уходе за кожей.
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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official
Представительница украинской рэп-культуры Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, поделилась с поклонниками секретом, как устроить себе SPA-процедуры с местным колоритом.
«SPA процедури по-баришівськи», — написала рэперша (вероятно, что здесь есть отсылка к деревне Барышевка, где она когда-то работала — Прим. ред.).
На фото она предстала с маской из капустных листов на лице, чем немало позабавила подписчиков.
«Вы классная, талантливая и смешная»
«Где можно заказать? Мне десяток, пожалуйста!»
«И шо? Помогает?»
«А говорят, что масок нету в аптеках», — развлекались в комментариях фанаты.
Ранее 5-tv.ru писал, что украинская рэперша Alyona Alyona набила тату на обе руки. Видео работы мастера она поделилась с подписчиками в сторис Instagram. Интересно, что до того, как исполнительница стала знаменитой, она работала воспитателем в детском саду.
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