Рэперша Alyona Alyona насмешила фанатов капустной альтернативой SPA

Представительница украинской рэп-культуры Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, поделилась с поклонниками секретом, как устроить себе SPA-процедуры с местным колоритом.

«SPA процедури по-баришівськи», — написала рэперша (вероятно, что здесь есть отсылка к деревне Барышевка, где она когда-то работала — Прим. ред.).

На фото она предстала с маской из капустных листов на лице, чем немало позабавила подписчиков.

Instagram @alyona.alyona.official

«Вы классная, талантливая и смешная»

«Где можно заказать? Мне десяток, пожалуйста!»

«И шо? Помогает?»

«А говорят, что масок нету в аптеках», — развлекались в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская рэперша Alyona Alyona набила тату на обе руки. Видео работы мастера она поделилась с подписчиками в сторис Instagram. Интересно, что до того, как исполнительница стала знаменитой, она работала воспитателем в детском саду.