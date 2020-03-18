Рэперша Alyona Alyona насмешила фанатов капустной альтернативой SPA

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Алиса Старжевская
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Исполнительница хип-хопа доказала, что народные средства ничуть не хуже заморских в уходе за кожей.

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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official

Представительница украинской рэп-культуры Алена Савраненко, более известная как Alyona Alyona, поделилась с поклонниками секретом, как устроить себе SPA-процедуры с местным колоритом.

«SPA процедури по-баришівськи», — написала рэперша (вероятно, что здесь есть отсылка к деревне Барышевка, где она когда-то работала — Прим. ред.).

На фото она предстала с маской из капустных листов на лице, чем немало позабавила подписчиков.

 

Instagram @alyona.alyona.official

«Вы классная, талантливая и смешная»

«Где можно заказать? Мне десяток, пожалуйста!»

«И шо? Помогает?»

«А говорят, что масок нету в аптеках», — развлекались в комментариях фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинская рэперша Alyona Alyona набила тату на обе руки. Видео работы мастера она поделилась с подписчиками в сторис Instagram. Интересно, что до того, как исполнительница стала знаменитой, она работала воспитателем в детском саду.

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