Сергей Лазарев решил дать всем «психологический подзатыльник»
Артист призвал коллег не впадать в депрессию из-за отмененных концертов, а мыслить позитивно и приятно провести время с семьей.
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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey
Сергей Лазарев призвал коллег и поклонников не впадать в депрессию от отмены концертов, а мыслить позитивно, «искать плюсы во всем» и приятно провести время. Сам певец, похоже, именно этим и занимается. На видео, которое Лазарев выложил на своей странице в Instagram, он играет с детьми.
«Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса — прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать „Панику“. Сами себя загоняем в депрессию», — написал певец в своем воззвании в Instagram.
Он признался, что также подвержен мрачным мыслям и нуждается в том, чтобы кто-то вовремя дал ему «психологический подзатыльник».
«Пусть для вас я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом! Будьте счастливы! И не болейте!», — добавил артист.
Ранее, как писал 5-tv.ru, певец Эмин Агаларов, известный как Emin, объявил со сцены на концерте в Красной поляне, что сомневается в существовании коронавируса.
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