Сергей Лазарев решил дать всем «психологический подзатыльник»

Сергей Лазарев призвал коллег и поклонников не впадать в депрессию от отмены концертов, а мыслить позитивно, «искать плюсы во всем» и приятно провести время. Сам певец, похоже, именно этим и занимается. На видео, которое Лазарев выложил на своей странице в Instagram, он играет с детьми.

«Такая вынужденная временная остановка в концертном графике из-за угрозы распространения вируса — прекрасная возможность побыть больше с семьей! Поиграть, почитать, посмотреть фильмы! Давайте уже выключать „Панику“. Сами себя загоняем в депрессию», — написал певец в своем воззвании в Instagram.

Instagram @lazarevsergey

Он признался, что также подвержен мрачным мыслям и нуждается в том, чтобы кто-то вовремя дал ему «психологический подзатыльник».

«Пусть для вас я стану таким человеком, который заставит опомниться и заставит мыслить позитивно, поделившись своим позитивом! Будьте счастливы! И не болейте!», — добавил артист.

Ранее, как писал 5-tv.ru, певец Эмин Агаларов, известный как Emin, объявил со сцены на концерте в Красной поляне, что сомневается в существовании коронавируса.