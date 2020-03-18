«CorUNOvirus продолжается» Группа Little Big высказалась об отмене «Евровидения»
Музыканты поблагодарили и российских, и зарубежных слушателей за поддержку.
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Фото, видео: Instagram @littlebigband
Музыканты группы Little Big, которые должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», несмотря на разочарование, считают отмену конкурса «единственным правильным решением». Об этом говорится в обращении к поклонникам на официальной страничке коллектива в Instagram. Артисты также поблагодарили всех за поддержку.
«С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — написали музыканты.
Расстроенные (некоторые до слез) фанаты группы в комментариях утешают и себя, и своих любимцев. Говорят — зато есть время сочинить песню еще лучше.
«Возвращайтесь в 2021! Llittle Big на Евровидение 2021!
«Мы и так знаем, что вы — лучшие!»
«Вы бы все равно всех порвали. Это очевидно было».
«Реву, все равно реву. Все страны проделали такую большую работу, жаль что из-за этой заразы все коту под хвост», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Llittle Big собираются поддержать музыкантов флешмобами.
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