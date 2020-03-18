«CorUNOvirus продолжается» Группа Little Big высказалась об отмене «Евровидения»

Музыканты группы Little Big, которые должны были представлять Россию на «Евровидении-2020», несмотря на разочарование, считают отмену конкурса «единственным правильным решением». Об этом говорится в обращении к поклонникам на официальной страничке коллектива в Instagram. Артисты также поблагодарили всех за поддержку.

«С момента объявления нас участниками конкурса, мы ощутили невероятную поддержку со стороны соотечественников и зарубежных слушателей — спасибо каждому, кто смотрел наш клип, слушал песню UNO и верил в нашу победу! Пусть CorUNOvirus продолжается, несмотря на коронавирус!» — написали музыканты.

Расстроенные (некоторые до слез) фанаты группы в комментариях утешают и себя, и своих любимцев. Говорят — зато есть время сочинить песню еще лучше.

Instagram @littlebigband

«Возвращайтесь в 2021! Llittle Big на Евровидение 2021!

«Мы и так знаем, что вы — лучшие!»

«Вы бы все равно всех порвали. Это очевидно было».

«Реву, все равно реву. Все страны проделали такую большую работу, жаль что из-за этой заразы все коту под хвост», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники Llittle Big собираются поддержать музыкантов флешмобами.