Путин призвал россиян поддержать 22 апреля изменения в Конституции
Глава государства отметил, что дата голосования может быть перенесена в случае ухудшения ситуации с крорнавирусом.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru
Владимир Путин рассчитывает на поддержку гражданами предложенных изменений в Конституцию РФ. Об этом президент сказал на встрече с представителями общественности в Крыму.
«Я очень рассчитываю на то, что 22 апреля люди придут и поддержат эти изменения», — заявил глава государства.
При этом Владимир Путин отметил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в России голосование, возможно, придется перенести на более поздний срок, закон это позволяет.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, на этой же встрече Владимир Путин заверил, что сейчас ситуация под контролем, и Россия намерена только наращивать усилия по предупреждению распространения коронавируса. Он также высказал уверенность, что российские ученые в кратчайшие сроки разработают препараты для лечения нового заболевания.
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