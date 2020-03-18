Путин: Российские ученые оперативно разработают препараты от коронавируса
Президент России подчеркнул, что в стране будут наращивать усилия по предупреждению распространения инфекции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Севастополе выразил уверенность, что российские ученые в оперативном порядке разработают препараты от коронавируса.
«У нас есть все шансы, что в данном случае коллеги наши отработают с высокой эффективностью. Чем быстрее, тем лучше. Это касается препаратов, предотвращающих заболевание (коронавирусом — Прим.ред.) и препаратов для борьбы с этим заболеванием, когда оно уже возникло», — сказал Владимир Путин.
Глава российского государства рассчитывает, что специалисты выполнят работу в обозначенные сроки.
Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет наращивать усилия по предупреждению распространения инфекции. Лидер страны отметил, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем.
«Мы будем наращивать эти усилия (по предупреждению распространения коронавируса — Прим.ред.), потому что контактов очень много. Слава Богу, у нас в целом пока все под контролем. Надеюсь, так и будет в дальнейшем», — подчеркнул Владимир Путин.
Президент России призвал россиян не верить вбросам и фейкам относительно эпидемии нового внеклеточного агента. Оперативную и достоверную информацию предоставляют только официальные органы власти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
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