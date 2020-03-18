В «Победе» рассказали, когда надеются забрать россиян из Черногории
Пресс-секретарь компании сообщила, что власти страны уже двое суток не дают разрешения на вылет.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cesar Borges; 5-tv.ru
Власти Черногории не выдали разрешение на вывоз российских туристов авиакомпании «Победа». Как рассказала 5-tv.ru пресс-секретарь перевозчика Елена Селиванова, компания делает все возможное и надеется, что сможет получить разрешение на следующий день.
«Подходят к концу вторые сутки, когда мы должны были уже начать вывозить наших клиентов из Черногории в Россию. К сожалению, мы и сегодня не получили разрешение на вылет от властей Черногории. <…> Мы очень надеемся, что хотя бы завтра свершится чудо, и нам удастся начать вывозить наших клиентов в Москву», — сказала Селиванова.
По ее словам, с 17 по 21 марта должно было состояться пять вывозных рейсов. Накануне, 17 марта, почти 200 человек пришли к аэропорту в Тиволи, но он был закрыт. Сегодня их стало уже 400. Местные отели отказываются размещать туристов без справки о том, что они не больны коронавирусом.
«Мы помогали им искать ночлег. Сегодня будет уже вторая ночь, когда кто-то останется на улице. Мы очень надеемся, что мы скоро сможем вернуть наших клиентов домой», — заключила Селиванова.
Ранее 5-tv.ru писал, что российская авиакомпания «Аэрофлот» получила разрешение от властей Черногории на выполнение одного рейса в Черногорию, на котором часть россиян сможет вернуться на родину. Остальные туристы на данный момент не могут вылететь домой.
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