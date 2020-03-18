Олег Качанов назначен заместителем Минкомсвязи РФ

Олег Качанов назначен заместителем министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

43-летний Олег Качанов до этого руководил Департаментом проектов цифровой трансформации Минкомсвязи РФ.

В январе 2020 глава Кабмина назначил на пост министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Максуда Шадаева. У главы ведомства должно быть девять заместителей.