Олег Качанов назначен заместителем Минкомсвязи РФ

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Марина Неруцких
45

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: РИА Новости

Олег Качанов назначен заместителем министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

43-летний Олег Качанов до этого руководил Департаментом проектов цифровой трансформации Минкомсвязи РФ.

В январе 2020 глава Кабмина назначил на пост министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Максуда Шадаева. У главы ведомства должно быть девять заместителей.

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