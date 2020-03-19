ВОЗ анонсировал начало тестирования вакцины против коронавируса
Первые тесты вакцины стартовали всего через 60 дней после того, как была расшифрована генетическая последовательность COVID-19.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выступил с обнадеживающим заявлением. Начались первые испытания вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом было сказано на пресс-конференции в Женеве.
«Первые тесты вакцины стартовали всего через 60 дней после того, как была расшифрована генетическая последовательность коронавируса. Это невероятное достижение. Мы благодарим исследователей по всему миру, которые собрались вместе, чтобы систематически оценивать экспериментальную терапию», — рассказал генеральный директор организации Тедрос Гебреисус.
Директор ВОЗ подчеркнул, что испытания вакцины — это большое международное исследование. Ведь, только совместно можно получить надежные данные и найти эффективные методы лечения опасной инфекции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ рекомендовала заменить ибупрофен на парацетамол при лечении коронавируса.
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