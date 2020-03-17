ВОЗ рекомендовала заменить ибупрофен на парацетамол при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения от коронавируса COVID-19. Их лучше заменить на парацетамол, сообщил пресс-секретарь ВОЗ Кристиан Линдмайер.

«Не было опубликовано новых свидетельств того, что ибупрофен повышает риск смертности (при COVID-19 — Прим. ред.). Недостаточно исследований, и эксперты пока изучают данные. Пока же мы рекомендуем предпочесть парацетамол и не использовать ибупрофен в качестве самолечения», — цитирует медика ФАН.

При этом Линдмайер отметил, что ибупрофен можно принимать, если он выписан врачом или необходим по медицинским показателям.

Как сообщал 5-tv.ru, на прошлой неделе ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 в мире. Число зараженных превысило 183 тысячи человек — это жители 151 страны мира. Немецкие медики недавно спрогнозировали, сколько продлится пандемия коронавируса.