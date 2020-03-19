Моцарта поставили на службу экологии в Нижневартовске

Бах, Моцарт и Бетховен объединились и стали участниками процесса очистки воды. Положительное влияние классической музыки уже давно не оспаривает никто — ее полезно слушать беременным, тем, кто хочет снять стресс, и даже включают во время дойки коров.

Но чтобы в фильтровальном зале водоканала устраивали концерты?! Ведь вода все-таки — не живое существо. Подвержена ли она музыкальному воздействию?

В Нижневартовске в качестве эксперимента врубили классику на всю мощность. Слышит ли вода? И почему Бах? Что будет, если включить, к примеру Вагнера? Или их нынешнего соотечественника Тиля Линдеманна и Rammstein?

В «Музыку воды» погрузилась Елена Норкунайте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фонтан из неправильно пробуренной скважины не могут остановить в Белозерске.