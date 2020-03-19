Моцарта поставили на службу экологии в Нижневартовске
В фильтровальном зале городского водоканала воду очищают при помощи классической музыки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Бах, Моцарт и Бетховен объединились и стали участниками процесса очистки воды. Положительное влияние классической музыки уже давно не оспаривает никто — ее полезно слушать беременным, тем, кто хочет снять стресс, и даже включают во время дойки коров.
Но чтобы в фильтровальном зале водоканала устраивали концерты?! Ведь вода все-таки — не живое существо. Подвержена ли она музыкальному воздействию?
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