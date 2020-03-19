Самолет «Аэрофлота» забрал 157 российских туристов из Черногории

Самолет компании «Аэрофлот» со 157 российскими туристами на борту вылетел из Черногории. Об этом сообщает посольство РФ в балканской стране. Борт должен приземлиться в Москве в 4.49.

По информации ТАСС, в самолете находятся пассажиры «Аэрофлота» и «Победы». Также на рейс был зарегистрирован онкобольной россиянин.

В настоящее время в Черногории возвращения на родину, по предварительным подсчетам, ждут почти две тысячи человек. Однако власти балканского государства пока дали разрешение на полет только одному борту авиакомпании «Аэрофлот». Остальные российские перевозчики до сих не могут обеспечить отправку своих клиентов домой. При этом экипажи готовы вылететь за россиянами в любую минуту.

Положение российских туристов в Черногории сейчас приближается к трагическому — в стране наглухо закрыты все границы, гостиницы отказываются принимать постояльцев без справок о состоянии здоровья, не работают рестораны.

Среди попавших в ловушку россиян есть онкобольные люди, нуждающиеся в жизненноважных лекарствах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда «Победа» надеется все же забрать россиян из Черногории.