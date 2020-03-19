Рэпер Джиган похвастался успешной ловлей рыбы на гарпун в Майами. Фотографию с уловом он выложил на своей странице в Instagram.

«Улов сегодня отличный! Друзья, загадывайте три желания!» — подписал фото музыкант.

В комментариях к любому посту Джигана уже сложилась традиция обсуждать ситуацию в его семье. Этот раз не стал исключением — поклонники массово желают ему воссоединиться с женой Оксаной Самойловой и детьми. Нашлись и те, кто отметил позитивные изменения в поведении Джигана.

«Мое желание, чтобы ты был здоров и радовал свою семью»;

«Чтоб вы больше не мучали свою прекрасную семью»;

«Хочу гречу, хочу бумагу, хочу антисептик»;

«Чтобы у тебя отросли брови, больше желаний нет»;

«Джиган вернулся!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган покинул клинику реабилитации. Он попал в рехаб после рождения четвертого ребенка — сына Давида. Из-за разгульного поведения глава семейства оказался на грани развода с Оксаной Самойловой.