Самолет «Аэрофлота» c российскими туристами из Черногории приземлился в Москве

Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Черногории со 157 российскими туристами на борту, приземлился в Москве. Предварительно сообщалось, что воздушное судно должно прибыть в российскую столицу в 4.49, однако лайнер приземлился раньше.

В самолете находятся пассажиры «Аэрофлота» и его дочки «Победы». Из балканской страны они вылетели несколькими часами ранее. Полет прошел благополучно.

Сейчас возвращения в Россию ожидают еще порядка двух тысяч человек. Они оказались заперты в Черногории из-за решения властей страны закрыть границы. Это было сделано в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее 5-tv.ru о текущей ситуации в Подгорице рассказал находящийся там российский турист. По его словам, нашим согражданам приходится самим обеспечивать себя всем необходимым. Мужчина выразил надежду на то, что уже 19 марта будет дома.