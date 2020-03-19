Самолет «Аэрофлота» c российскими туристами из Черногории приземлился в Москве
Борт забрал из Подгорицы 157 россиян.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: 5-tv.ru
Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Черногории со 157 российскими туристами на борту, приземлился в Москве. Предварительно сообщалось, что воздушное судно должно прибыть в российскую столицу в 4.49, однако лайнер приземлился раньше.
В самолете находятся пассажиры «Аэрофлота» и его дочки «Победы». Из балканской страны они вылетели несколькими часами ранее. Полет прошел благополучно.
Сейчас возвращения в Россию ожидают еще порядка двух тысяч человек. Они оказались заперты в Черногории из-за решения властей страны закрыть границы. Это было сделано в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее 5-tv.ru о текущей ситуации в Подгорице рассказал находящийся там российский турист. По его словам, нашим согражданам приходится самим обеспечивать себя всем необходимым. Мужчина выразил надежду на то, что уже 19 марта будет дома.
Нашли ошибку?