«Надеюсь, завтра все решится»: турист из РФ рассказал о возвращении из Черногории

Авиакомпания «Аэрофлот» забрала 157 российских туристов из Черногории. В скором времени еще три рейса из Подгорицы в Россию выполнит ее дочка «Победа». Об этом 5-tv.ru рассказал турист из РФ Рем Саакян, застрявший вместе с другими россиянами из-за закрытия черногорскими властями границ.

«На сегодняшний день ситуация такова, что „Аэрофлот“ забрал своих пассажиров. Насколько мне известно, еще удалось забрать часть пассажиров компании „Победа“, которые на свой страх и риск поехали в аэропорт Подгорицы и, которым посчастливилось сесть на борт „Аэрофлота“ и улететь», — рассказал российский турист.

Он добавил, что представителям «Победы» также удалось договориться с властями Черногории о выполнении сразу трех рейсов для возвращения граждан РФ в родную страну.

«Завтра по плану сюда — в Подгорицу вместо Тивата — прилетят три рейса, три борта „Победы“, которые должны забрать всех пассажиров, которые застряли здесь с 16, 17, 18 числа. Соответственно, три самолета. Мы все получили обновленные маршрутные квитанции. Надеюсь, что все будет хорошо, и мы все-таки улетим», — выразил надежду российский турист.

По словам собеседника 5-tv.ru, все россияне продолжают без помощи черногорских властей решать свои проблемы с проживанием в ожидании возвращения домой. Для некоторых дипломаты смогли организовать питание.

«К счастью, у меня была возможность самому себя обеспечить. Другой информации нет, надеюсь, что завтра все решится», — подытожил Саакян.

Как сообщал 5-tv.ru, более двух тысяч россиян оказались заперты в Черногории из-за решения властей страны закрыть границы на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Другие государства в таких случаях позволяют иностранным туристам вылететь домой, но здесь произошла длительная заминка. Этой ночью самолет «Аэрофлота» смог забрать более 150 российских туристов из балканской страны.