«Афродита»: певицу Alyona Alyona сравнили с древнегреческой богиней
Украинская рэп-исполнительница поднялась на один уровень с небожителями благодаря своей креативности.
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Фото, видео: Instagram @alyona.alyona.official
Украинская певица Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, опубликовала креативный пост на своей странице в Instagram. С помощью фоторедактора она ловко соединила изображение древнегреческой богини со своей фотографией.
«Ты не ты, если бы я была не я. Если была бы возможность выбирать, в какие времена вы бы хотели жить?» — спросила певица подписчиков после запутанного вступления.
В комментариях поклонники творчества 28-летней рэп-исполнительницы называют лучшие, по их мнению, этапы в истории человечества и делают комплименты любимице.
«В эпоху Ренессанса, в Италии»;
«В 1960-х — секс, наркотики, рок-н-ролл»;
«Только сейчас. Мы живем прекрасно, несмотря ни на что»;
«Какая же вы классная и красивая!!!»
«Афродита, богиня красоты», — написали фанаты.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Alyona Alyona насмешила фанатов альтернативой SPA. Для ухода за кожей она использовала капусту.
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