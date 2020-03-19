«Афродита»: певицу Alyona Alyona сравнили с древнегреческой богиней

Украинская певица Алена Савраненко, выступающая под псевдонимом Alyona Alyona, опубликовала креативный пост на своей странице в Instagram. С помощью фоторедактора она ловко соединила изображение древнегреческой богини со своей фотографией.

«Ты не ты, если бы я была не я. Если была бы возможность выбирать, в какие времена вы бы хотели жить?» — спросила певица подписчиков после запутанного вступления.

В комментариях поклонники творчества 28-летней рэп-исполнительницы называют лучшие, по их мнению, этапы в истории человечества и делают комплименты любимице.

«В эпоху Ренессанса, в Италии»;

«В 1960-х — секс, наркотики, рок-н-ролл»;

«Только сейчас. Мы живем прекрасно, несмотря ни на что»;

«Какая же вы классная и красивая!!!»

«Афродита, богиня красоты», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Alyona Alyona насмешила фанатов альтернативой SPA. Для ухода за кожей она использовала капусту.