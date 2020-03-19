Наших туристов встречали и в Петербурге. Они вернулись из Финляндии. Из-за пандемии коронавируса в мире Россия приостанавливает железнодорожное сообщение со страной Суоми.

Фирменный поезд «Аллегро» прибыл на вокзал Северной столицы накануне. В тот же день отправился и последний состав в Хельсинки. Российско-финская граница будет закрыта как минимум до 13 апреля.

Железнодорожники обещают вернуть деньги тем, кто уже приобрел билеты. Стоит отметить, что принятые меры на грузовые перевозки не повлияют.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет «Аэрофлота» c российскими туристами из Черногории приземлился в московском «Шереметьево».