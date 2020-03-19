В большинстве стран Европы введен комендантский час
Европейцы не унывают и общаются с соседями с балконов, устраивают концерты и флешмобы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Улицы европейских городов окончательно опустели. Комендантский час ввели большинство стран ЕС. В Испании число заболевших приблизилось к 14 тысячам. Умерли 600 человек. В стране появился новый обычай — ежедневно аплодировать врачам, которые работают круглосуточно.
Похожая традиция появилась и в Бельгии, жители которой теперь каждый день по вечерам благодарят медиков. Европейцы не унывают и общаются с соседями с балконов, устраивают концерты и флешмобы.
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В Сербии впервые за 76 лет введи комендантский час. Он действует с восьми вечера до пяти утра. При этом людям старше 65 лет запрещено появляться на улицах круглосуточно. Нарушителям грозит штраф более тысячи евро.
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