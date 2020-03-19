В большинстве стран Европы введен комендантский час

Улицы европейских городов окончательно опустели. Комендантский час ввели большинство стран ЕС. В Испании число заболевших приблизилось к 14 тысячам. Умерли 600 человек. В стране появился новый обычай — ежедневно аплодировать врачам, которые работают круглосуточно.

Похожая традиция появилась и в Бельгии, жители которой теперь каждый день по вечерам благодарят медиков. Европейцы не унывают и общаются с соседями с балконов, устраивают концерты и флешмобы.

В Нидерландах министр здравоохранения страны упал в обморок в парламенте во время обсуждения борьбы с коронавирусом. Чиновнику стало плохо прямо за трибуной. Депутаты испытали настоящий шок, многие подумали, что министр заразился COVID-19. Позже тот признался, что просто переутомился.

В Сербии впервые за 76 лет введи комендантский час. Он действует с восьми вечера до пяти утра. При этом людям старше 65 лет запрещено появляться на улицах круглосуточно. Нарушителям грозит штраф более тысячи евро.

В Чехии на три недели остановили производство автомобилей «Шкода». Сотрудников завода отправили в вынужденные отпуска.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВОЗ анонсировала начало тестирования вакцины против коронавируса.