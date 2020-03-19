«Бомбическая Шурочкина»: сестра Нюши порадовала поклонников зажигательным танцем
Синхронистка рассказала, что ей не нужен карантин для вдохновения.
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Фото, видео: Instagram @mashuniashura
Российская синхронистка Мария Шурочкина, приходящаяся сестрой певице Нюше, порадовала поклонников зажигательным и отчасти забавным танцем. Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
«Мне не нужен карантин. У меня и так «все дома“», — подписала спортсменка видео, добавив ниже на английском языке, что у нее «есть вдохновение».
В ролике Шурочкина танцует под песню Vibe в исполнении Cookiee Kawaii. На ней надеты сапожки на высоком каблуке, черные шорты, оголяющая живот футболка, а также розовые очки и шапка. Образ получился очень ярким.
В комментариях поклонники восхищаются энергией Марии, признаются, что хотят одежду, как у нее, а также делятся позитивными эмоциями.
«Машуля огонь!»
«Бомбическая Шурочкина. Хочу такую шапочку»;
«Машунич, ты как всегда неподражаема»;
«Ты человек, который запросто может поднять мне настроение», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Шурочкина сексуально станцевала на джамперах. В кадре она предстала в бикини и парео.
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