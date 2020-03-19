Полиция пресекла мошенничество на миллиард рублей при получении кредита в Москве
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая помещена под домашний арест.
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Фото, видео: vitalthrills.com, МВД России
Московская полиция совместно с ФСБ России выявила и пресекла мошенничество при получении кредита. Общий материальный ущерб, нанесенный финансовой организации, составляет боле одного миллиарда рублей.
В махинациях подозревается 39-летняя жительница столичного региона. По версии следствия, она создала сеть компаний для работы на рынке драгоценных металлов и камней, после чего обратилась в один из коммерческих банков города для получения кредита.
«Женщина представила поддельные документы, где в качестве обеспечительных мер указала драгоценности, фактически отсутствовавшие в ее обороте, а именно лом и изделия из драгоценных металлов», — пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Правоохранительные органы произвели более 20 обысков в Москве и Московской области. В ходе следственных мероприятий было обнаружено и изъято около десяти килограммов металла желтого цвета и другие предметы и документы, важные для расследования.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемая в преступлении помещена под домашний арест.
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