Мужчину подстрелили во время задержания в Подмосковье

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Карина Бернтгольц
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После происшествия пострадавший был доставлен в Центральную городскую больницу города Дмитров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Мужчину подстрелили во время задержания на севере Московской области. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел 18 марта в одной из квартир дома на Московской улице в поселке Деденево Дмитровского района.

На место происшествия незамедлительно прибыла бригада медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в Центральную городскую больницу города Дмитров. По предварительным данным, он был доставлен в хирургическое отделение клиники с огнестрельным ранением брюшной и боковой поверхности живота.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело 23-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы нашли в столице. По предварительной информации, смерть наступила 13 марта.

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