Задержание актера из «Кадетства» за нападение на медиков попало на видео
В отношении Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело.
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Фото, видео: ВКонтакте @emelyanovofficial; 5-tv.ru
Камера наблюдения сняла момент, как актера из «Кадетства» Кирилла Емельянова вместе с Екатериной Бобковой, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева, выводят из квартиры. Полицейских в московскую квартиру вызвали медики, которые приехали, так как «неадекватный гражданин вел себя буйно и бросался на окружающих».
В отношении артиста возбудили уголовное дело. Ближайшие 48 часов он проведет под арестом.
Известно, что молодой человек находился в алкогольном опьянении.
Ранее в Instagram Екатерины Бобковой, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева, устроивших драку в столичном баре, появилось видео с участием Емельянова. На кадрах девушка вместе с актером из «Кадетства» распивает алкогольные напитки и курит.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Головин обрадовался решению суда о выплате алиментов внебрачной дочери.
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