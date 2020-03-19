Задержание актера из «Кадетства» за нападение на медиков попало на видео

Камера наблюдения сняла момент, как актера из «Кадетства» Кирилла Емельянова вместе с Екатериной Бобковой, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева, выводят из квартиры. Полицейских в московскую квартиру вызвали медики, которые приехали, так как «неадекватный гражданин вел себя буйно и бросался на окружающих».

В отношении артиста возбудили уголовное дело. Ближайшие 48 часов он проведет под арестом.

Известно, что молодой человек находился в алкогольном опьянении.

Ранее в Instagram Екатерины Бобковой, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева, устроивших драку в столичном баре, появилось видео с участием Емельянова. На кадрах девушка вместе с актером из «Кадетства» распивает алкогольные напитки и курит.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Александр Головин обрадовался решению суда о выплате алиментов внебрачной дочери.