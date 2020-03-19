Пошла кровь, губы начали синеть: подруга звезды «Кадетства» объяснила, почему актер толкнул медика

Екатерина Бобкова, находившаяся с актером из сериала «Кадетство» Кириллом Емельяновым в одной квартире во время приезда медиков, рассказала о произошедшем. Девушка призналась, что вызвала скорую помощь сама из-за того, что звезда сильно ударился головой. По ее словам, у него пошла кровь и посинели губы.

Она не стала отрицать, что перед приездом бригады скорой помощи выпивала вместе с Емельяновым.

«Мы сидели, выпивали, я ушла в магазин коту за кормом. Я захожу, а он уже спит. Слышу на кухне, как кто-то упал с кровати, а это он. Я привела его в чувства. <…> Потом слышу звук громкий, он упал и полки разбил головой, получается. Кровь пошла, у него губы начали синеть, показалось, что не дышит», — поделилась Бобкова.

По словам девушки, актера привел в чувства врач. По ее мнению, Емельянов не понимал, что с ним происходит и, испугавшись, толкнул фельдшера.

«Врач к нему начал подходить. <…> Он в себя пришел, видимо, не понял, что происходит и толкнул его. Испугался, не понял, что происходит», — пояснила Екатерина.

Поскольку Емельянов был не трезв, он нецензурно выражался и не контролировал свою речь. В результате врачам пришлось вызвать полицию, и звезду забрали в участок.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении артиста возбудили уголовное дело. Ближайшие 48 часов он проведет под арестом.