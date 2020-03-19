Пошла кровь, губы начали синеть: подруга звезды «Кадетства» объяснила, почему актер толкнул медика
Девушка, находившаяся рядом с Кириллом Емельяновым, который якобы набросился на сотрудников скорой, рассказала о произошедшем.
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Фото, видео: Кадр из сериала "Кадетство"; 5-tv.ru
Екатерина Бобкова, находившаяся с актером из сериала «Кадетство» Кириллом Емельяновым в одной квартире во время приезда медиков, рассказала о произошедшем. Девушка призналась, что вызвала скорую помощь сама из-за того, что звезда сильно ударился головой. По ее словам, у него пошла кровь и посинели губы.
Она не стала отрицать, что перед приездом бригады скорой помощи выпивала вместе с Емельяновым.
«Мы сидели, выпивали, я ушла в магазин коту за кормом. Я захожу, а он уже спит. Слышу на кухне, как кто-то упал с кровати, а это он. Я привела его в чувства. <…> Потом слышу звук громкий, он упал и полки разбил головой, получается. Кровь пошла, у него губы начали синеть, показалось, что не дышит», — поделилась Бобкова.
По словам девушки, актера привел в чувства врач. По ее мнению, Емельянов не понимал, что с ним происходит и, испугавшись, толкнул фельдшера.
«Врач к нему начал подходить. <…> Он в себя пришел, видимо, не понял, что происходит и толкнул его. Испугался, не понял, что происходит», — пояснила Екатерина.
Поскольку Емельянов был не трезв, он нецензурно выражался и не контролировал свою речь. В результате врачам пришлось вызвать полицию, и звезду забрали в участок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в отношении артиста возбудили уголовное дело. Ближайшие 48 часов он проведет под арестом.
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