Водитель на Maybach наехал на охранника жилого комплекса в Москве

Водитель автомобиля марки Maybach совершил наезд на охранника жилого комплекса в Москве. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение, что произошел наезд на сотрудника охраны. Водитель Maybach <…> после наезда вышел из машины, толкнул охранника, припарковал авто и ушел», — сказали в полиции.

Известно, что нарушитель проживает в одном из домов жилого комплекса, который охранял пострадавший. Последнему, кстати, не понадобилась медицинская помощь. Однако заявление в полицию он написал и пожаловался на боль в колене.

В настоящий момент по данному факту сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка. Устанавливаются все детали произошедшего.

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