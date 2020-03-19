Пиар-директор актера из «Кадетства» назвал фейком информацию о его задержании

Пиар-директор актера Кирилла Емельянова, известного зрителям по сериалу «Кадетство», прокомментировал информацию о его задержании. Как стало известно 5-tv.ru, звезда напал на сотрудников скорой помощи и нанес одному из фельдшеров телесные повреждения. Во время общения с медиками, по предварительным данным, артист был нетрезв и нецензурно выражался. В результате врачи вызвали полицию, и дебошира забрали в участок.

В свою очередь представитель Емельянова Алексей Новацкий утверждает, что приведенные факты не соответствуют действительности. По его словам, на самом деле с участием актера снимали фильм, а ни о каком аресте не может быть и речи.

«Ребят, мы кино снимали, хорошее кино. Вы фейк хорошо распространили», — заявил Новацкий в интервью 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в момент инцидента в квартире также была Екатерина Бобкова, выступившая свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Она выпивала вместе с Емельяновым, а после увидела, что он сильно ударился головой и вызвала скорую. По словам девушки, актер толкнул фельдшера от испуга.