Адвокат актера из «Кадетства», напавшего на медиков, рассказал подробности инцидента

Адвокат актера Кирилла Емельянова, известного зрителям по сериалу «Кадетство», прокомментировал инцидент, произошедший в одной из московских квартир. Как стало известно 5-tv.ru, звезда якобы напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали после сообщений о том, что мужчина «вел себя буйно и бросался на окружающих». По предварительным данным, артист нецензурно выражался и нанес телесные повреждения медикам. Им пришлось вызвать полицию.

Как пояснил юрист Алим Бишенов, сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Никаких обвинений Емельянову пока не предъявлено.

«Проверка проводится по заявлению сотрудника бригады скорой помощи, на которого, якобы, напал Кирилл в момент, когда бригада скорой приехала по вызову в квартиру, в которой он находился. В настоящий момент по заявлению врача проводится проверка на предмет наличия/отсутствия в действиях Емельянова состава преступления, никаких обвинений Кириллу пока не предъявлено», — рассказал правозащитник.

Также он побъяснил тот факт, что в момент происшествия вместе с актером находилась Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Судя по сторис девушки, вместе со звездой она распивала спиртные напитки.

Бишенов заверил, что Бобкова никакого отношения к инциденту не имеет.

«Она является знакомой Кирилла, их связывают дружеские отношения, и в момент произошедшего инцидента она, по стечению обстоятельств, была рядом. Кирилл приехал со съемок фильма, в котором в настоящее время участвует, и они встретились как друзья», -пояснил адвокат.

Ранее 5-tv.ru собщал, что в отношении артиста возбудили уголовное дело. Ближайшие 48 часов он проведет под арестом.