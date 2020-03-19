Адвокат актера из «Кадетства», напавшего на медиков, рассказал подробности инцидента
За оскорбление правоохранителей и нанесение телесных повреждений врачам скорой помощи в отношении Кирилла Емельянова возбуждено уголовное дело.
Закрыть
Смотрите также:
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Джуна предрекла трем знакам зодиака счастливую жизнь
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
Как день недели, в который родился человек влияет на его судьбу и внешность
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта, для всех знаков зодиака
Что уберегло Россию от массового заражения коронавирусом
«Королева»: Дженнифер Лопес поделилась с фанатами новым предметом своей гордости
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 марта
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Три знака зодиака, покоряющие с первого взгляда
Фото, видео: ВКонтакте @emelyanovofficial; 5-tv.ru
Адвокат актера Кирилла Емельянова, известного зрителям по сериалу «Кадетство», прокомментировал инцидент, произошедший в одной из московских квартир. Как стало известно 5-tv.ru, звезда якобы напал на сотрудников скорой помощи, которые приехали после сообщений о том, что мужчина «вел себя буйно и бросался на окружающих». По предварительным данным, артист нецензурно выражался и нанес телесные повреждения медикам. Им пришлось вызвать полицию.
Как пояснил юрист Алим Бишенов, сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Никаких обвинений Емельянову пока не предъявлено.
«Проверка проводится по заявлению сотрудника бригады скорой помощи, на которого, якобы, напал Кирилл в момент, когда бригада скорой приехала по вызову в квартиру, в которой он находился. В настоящий момент по заявлению врача проводится проверка на предмет наличия/отсутствия в действиях Емельянова состава преступления, никаких обвинений Кириллу пока не предъявлено», — рассказал правозащитник.
Также он побъяснил тот факт, что в момент происшествия вместе с актером находилась Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Судя по сторис девушки, вместе со звездой она распивала спиртные напитки.
Бишенов заверил, что Бобкова никакого отношения к инциденту не имеет.
«Она является знакомой Кирилла, их связывают дружеские отношения, и в момент произошедшего инцидента она, по стечению обстоятельств, была рядом. Кирилл приехал со съемок фильма, в котором в настоящее время участвует, и они встретились как друзья», -пояснил адвокат.
Ранее 5-tv.ru собщал, что в отношении артиста возбудили уголовное дело. Ближайшие 48 часов он проведет под арестом.
Нашли ошибку?