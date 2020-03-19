Координационный совет при кабмине РФ полностью контролирует ситуацию с коронавирусом

Россия справится с угрозой коронавируса при любом сценарии. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Премьер отметил, что при кабмине начал работу координационный совет, который полностью контролирует обстановку. Российские больницы готовы оказать населению всю необходимую помощь, если этого потребует ситуация. Создан необходимый запас лекарств, антисептиков, средств индивидуальной защиты. Уже налажено производство тест-систем для диагностики вируса. Они будут поставляться во все регионы.

Кроме того, по словам Мишустина, министерства уже завтра начнут мониторинг цен на продукты и лекарства по всей стране. Премьер подчеркнул: власти сделают все, чтобы избежать ажиотажа.

«Мы сконцентрируемся на поддержке людей и обеспечении их товарами первой необходимости. Что здесь имеется в виду? Первое: Минпромторг, Федеральная налоговая служба, Росстат и коммуникационный центр правительства с завтрашнего дня начнут оперативный мониторинг всех цен в каждом регионе, в каждой торговой сети и аптечной организации. Продуктов питания у нас достаточно, мы и дальше будем делать все, чтобы наши люди могли покупать свежие продукты — хлеб, молоко, мясо — и в магазинах не было бы пустых полок», — сказал глава правительства РФ.

Мишустин также добавил: также одна из наиболее важных задач — обеспечить экономическую поддержку различных отраслей и компаний, в том числе предоставить налоговые каникулы для туристического бизнеса и авиаперевозчиков. А для малого и среднего бизнеса вводятся мораторий на 3 месяца по уплате страховых взносов и отсрочка на арендные платежи.

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