Правила домашнего карантина: как не заболеть самому и не заразить близких
В Роспотребнадзоре напомнили, что все прибывшие на территорию РФ из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой должны «самоизолироваться» на 14 дней.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; www.globallookpress.com / Marius Bulling via www.imago-ima, Komsomolskaya Pravda, Kerstin DÅ¡litzsch, via www.imag, Mauro Scrobogna
В Роспотребнадзоре объяснили правила домашнего карантина, установленного для граждан, вернувшихся в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В ведомстве напомнили, что все, кто прибыл из таких государств должны 14 дней не выходить из дома, причем даже за покупками или для того, чтобы выбросить мусор. Данные меры приняты с целью предотвращения распространения коронавируса на территории РФ.
Как отмечает «Экономика сегодня», выйти из ситуации можно, оставив мусорный пакет у двери и попросив его донести до контейнера своих соседей.
Чтобы не заразить родственников, прибывшие из-за рубежа должны использовать отдельную посуду и средства гигиены, а также располагаться в разных комнатах. Их близких, в свою очередь, тоже нужно изолировать.
Для того чтобы ограничить контакты с другими людьми, в Роспотребнадзоре призвали «карантинщиков» покупать продукты через онлайн-сервисы доставки или прибегать к помощи волонтеров. Им рекомендовали обязательно носить медицинские маски, чтобы обезопасить окружающих от возможного заражения.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 147 человек. За сутки случаи COVID-19 выявили у 31 жителя Москвы и по одному в Томской и Новосибирской областях.
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