Правила домашнего карантина: как не заболеть самому и не заразить близких

В Роспотребнадзоре объяснили правила домашнего карантина, установленного для граждан, вернувшихся в Россию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. В ведомстве напомнили, что все, кто прибыл из таких государств должны 14 дней не выходить из дома, причем даже за покупками или для того, чтобы выбросить мусор. Данные меры приняты с целью предотвращения распространения коронавируса на территории РФ.

Как отмечает «Экономика сегодня», выйти из ситуации можно, оставив мусорный пакет у двери и попросив его донести до контейнера своих соседей.

Чтобы не заразить родственников, прибывшие из-за рубежа должны использовать отдельную посуду и средства гигиены, а также располагаться в разных комнатах. Их близких, в свою очередь, тоже нужно изолировать.

Для того чтобы ограничить контакты с другими людьми, в Роспотребнадзоре призвали «карантинщиков» покупать продукты через онлайн-сервисы доставки или прибегать к помощи волонтеров. Им рекомендовали обязательно носить медицинские маски, чтобы обезопасить окружающих от возможного заражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общее число зараженных вирусом COVID-19 в РФ достигло 147 человек. За сутки случаи COVID-19 выявили у 31 жителя Москвы и по одному в Томской и Новосибирской областях.