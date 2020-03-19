«Недостаточно двух рейсов!» — пресс-секретарь «Победы» о вывозе застрявших в Черногории россиянах
Остается подвешенным вопрос о возвращении домой еще примерно 500 клиентов авиакомпании.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru
Пресс-секретарь ООО «Авиакомпания «Победа» Елена Селиванова рассказала, что для вывоза россиян из Черногории власти позволили им сделать лишь два рейса. Остальные граждане России пока останутся в чужой стране.
«"Победа» получила разрешение властей Черногории на выполнение двух вывозных рейсов. Это значит, что уже сегодня вечером мы привезем два полных самолета наших клиентов, российских граждан домой. Мы очень рады этой новости», — поделилась официальный представитель компании-перевозчика.
Однако, по словам Елены Селивановой, «Победа» настроена на то, чтобы как можно скорее вывезти из Черногории всех своих клиентов. Для этого им требуется получение разрешения на осуществление еще нескольких рейсов.
«К сожалению, даже после выполнения двух рейсов сейчас остается подвешенным вопрос о возвращении домой еще примерно пятисот человек. Это наши клиенты, они точно так же ждут информацию о вылете в Москву. У нас нет разрешения на выполнение еще трех рейсов. Двух рейсов, которые прилетят сегодня, нам недостаточно. Мы должны вернуть домой всех клиентов», — сказала Селиванова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в авиакомпании «Победа» заявили — проблема вывоза россиян из Черногории не решена.
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