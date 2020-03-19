В «Победе» заявили, что проблема вывоза россиян из Черногории не решена

В авиакомпании «Победа» рассказали, что для вывоза россиян из Черногории власти позволили им сделать лишь два рейса. Остальные граждане России пока останутся в чужой стране.

«Мнение о том, что проблема с эвакуацией россиян из Черногории решена, ошибочно. Нам дали разрешение только на два вывозных рейса. У одной „Победы“ сейчас в Черногории около 1000 человек. На двух рейсах всех клиентов мы не вывезем», — сказал представитель компании-перевозчика.

Известно, что два самолета «Победы» смогут вывезти из Черногории только 189 россиян.

Сегодня в Москве встретили первый самолет с российскими туристами из Черногории. В общей сложности, учитывая клиентов всех российских авиакомпаний, разрешения на вылет ждут еще порядка двух тысяч человек, когда им удастся вернуться домой — неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что авиакомпания S7 получила разрешение на рейс из Черногории.