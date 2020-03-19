Эминем назвал имя фаната, который превзошел его в скорости читки

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Алиса Старжевская
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Американский певец огласил результаты собственного флешмоба Godzilla Challenge.

Фото: Instagram @eminem

Рэпер Эминем подвел итоги флешмоба Godzilla Challenge, суть которого заключалась в том, чтобы попытаться обогнать музыканта в скорости читки из трека Godzilla.

На протяжении месяца участники со всего света публиковали каверы в сети, и вот, наконец, Эминем выложил в Instagram пост, где назвал имя главного победителя интернет-соревнования.

«Godzilla, огненный плевок, монстр! Друзья, крикните @jacksherlock1, что он выиграл этот челлендж!» — сообщил рэпер.

 
 
 
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«Godzilla, fire spitter, monster» 🔥 #GodzillaChallenge @trillervids winner squad on the site. Shout out to the homie jacksherlock1 on taking the #1 spot! Link in bio

Публикация от  Marshall Mathers (@eminem)

Пользователь сети побил рекорд своего кумира, который ранее произнес 229 слов всего за 30 секунд. Несмотря на сложность задания, молодой человек не просто читал рэп, но и успевал демонстрировать коллекцию товаров с эмблемой американского певца.

За время проведения необычного челленджа в нем успело поучаствовать несколько десятков тысяч человек. Среди номинатов были не только молодые люди, но и девушки, неравнодушные к модному музыкальному направлению.

Godzilla Challenge стартовал в феврале 2020 года. Эминем решил запустить собственный флешмоб в честь выхода трека Godzilla, записанного при участии ныне покойного коллеги певца Juice WRLD. В нем американскому исполнителю удалось установить новый рекорд по скорости читки, что вызвало небывалый восторг даже у самых строгих музыкальных критиков.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Эминема раскритиковали за шутку про теракт на концерте Арианы Гранде.

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