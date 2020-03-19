Лукашенко рассказал на совещании анекдот о Жириновском и коронавирусе

Александр Лукашенко рассказал анекдот о Жириновском и коронавирусе на совещании по эпидемиологической ситуации в Белоруссии. Как пишут «Известия», пару дней назад лидер ЛДПР назвал «устаревшими тысячу лет назад» советы белорусского президента защищаться от COVID-2019 регулярным мытьем рук, правильным питанием и приемом по 50 граммов водки ежедневно. По мнению Жириновского, такие способы применялись в деревнях, когда не было лекарств.

«Раскритиковал, что водку нельзя, какая сауна, Лукашенко неправ. Приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему отвечает: «Володя, ты же только что Лукашенко раскритиковал, что водка не помогает». «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит». Жена ему опять говорит: «Володя, по-русски же после бани сто грамм пьют». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» — приводит издание анекдот от Александра Лукашенко.

Президент Белоруссии извинился перед Владимиром Вольфовичем, но отметил при этом, что «не мог себе не позволить рассказать эту быль», похожую на анекдот.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией.