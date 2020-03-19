Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 19 марта
Первое место по количеству зараженных занимает Китай. Там заболевание поразило порядка 81 тысячи граждан. В России заболели 148 человек.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dawoud Abo Al Kas, Xiao Yijiu, Hu Huhu, Du Xiaoyi, Xu Liang
В настоящий момент, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 227 тысяч человек. Из них около 85 тысяч — выздоровели, более девяти тысяч — скончались.
Первое место по количеству зараженных занимает Китай. Там заболевание поразило порядка 81 тысячи граждан. На втором месте Италия с 35 тысячами зараженных. В тройку лидеров также вошел Иран — там заражены более 18 тысяч человек.
Страны Европы называют неблагополучными для путешествий на фоне угрозы распространения коронавируса, поскольку в Испании заражены более 17 тысяч граждан; в Германии — более 13 тысяч; во Франции — более девяти тысяч.
В России вирус настиг 148 человек. Зарегистрировано девять случаев выздоровления и одна смерть — в столице. Наибольшее число зараженных находится в Москве — 98 человек, в Московской области — 12 и в Санкт-Петербурге — 9.
По пять человек болеют в Калининграде и Самарской области. Три человека — в Липецке.
По два случая заражения коронавирусом зафиксированы в следующих городах и регионах: Тюменская и Тверская области, Кемерово, Нижний Новгород и Пермский край.
По одному случаю заражения зарегистрировано в Белгороде, Кирове, Сыктывкаре, Красноярске, Казани, Республике Хакасия; Забайкальском, Краснодарском краях; Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Свердловской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Новосибирской и Мурманской областях.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что координационный совет при кабмине РФ полностью контролирует ситуацию с коронавирусом.
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