Микки Рурк «застрял» на съемках в Латвии из-за коронавируса
Коллега 67-летнего актера рассказал, почему Рурк принял решение о самоизоляции.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anna Sergeeva; 5-tv.ru
Голливудский актер Микки Рурк был вынужден приостановить свою профессиональную деятельность в связи с введением в странах режима карантина из-за коронавируса. Так, Рурк буквально «застрял» в столице Латвии, куда прибыл на съемки мистического военного триллера Warhunt.
Как заявил продюсер картины Игорь Пронин в беседе с 5-tv.ru, знаменитый актер должен был исполнить одну из главных ролей. Однако из-за режима ЧС он не успел сделать даже несколько съемочных тестов. Сегодня Микки находится в самоизоляции в одном из отелей Риги. Однако фанатам звезды не стоит переживать о его здоровье. Такое решение актер принял самостоятельно, а не из-за угрозы заражения.
«У него нет никаких признаков заболевания. Он ни с кем особо не общается. Поскольку рестораны закрыты, то пользуется доставкой еды в номер. Он не болен — это 100%», — пояснил Игорь Пронин.
Кроме того, продюсер уточнил, что ранее Рурк изъявил желание вернуться домой на период карантина, однако не успел из-за приостановки авиасообщения. Есть вероятность, что при острой необходимости актер все же сможет вернуться в США, однако для этого придется задействовать специальный транспорт и получить разрешение от властей обоих государств.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что агент Микки Рурка прокомментировал его съемки в «Брате-3».
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