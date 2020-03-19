«Сегодня обменялись кольцами»: Меньщиков объявил о предстоящей свадьбе

Бывшая звезда «Дома-2» Степан Меньщиков все-таки решился жениться на 39-летней Ангелине Монах. О грядущей в скором времени свадьбе он сообщил на своей странице в Instagram.

«Всем дорогим друзьям шлем огромный привет! Мы очень скучаем и любим вас! Мы сегодня обменялись кольцами и скоро пригласим вас на свадебное торжество!», — написал Степан, сопроводив пост совместным снимком.

@stepanmen

Дату бракосочетания жених не уточнил. Сейчас влюбленные проводят время на яхте у берегов Сейшельских островов.

Мнения подписчиков по поводу выбора Меньщикова разделились: одни радуются за молодых и поздравляют с помолвкой, другие же высказываются в том плане, что невеста выглядит слишком взросло.

«Степан расцвел! Вот, что творит любовь с людьми»;

«Степа, такая Геля мудрая умница. Такая теплая, домашняя. Береги ее»;

«Красивые! Вы даже похожи»;

«Это мама его?»

«Я подумала тут с Капенкиной, бывшей Прохора Шаляпина…» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru, что Степан Меньщиков опубликовал провокационное фото с Ангелиной Монах.