«Сегодня обменялись кольцами»: Меньщиков объявил о предстоящей свадьбе
Дату предстоящего события жених не уточнил. Сейчас влюбленные проводят время на яхте у берегов Сейшельских островов.
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Фото, видео: Instagram @stepanmen
Бывшая звезда «Дома-2» Степан Меньщиков все-таки решился жениться на 39-летней Ангелине Монах. О грядущей в скором времени свадьбе он сообщил на своей странице в Instagram.
«Всем дорогим друзьям шлем огромный привет! Мы очень скучаем и любим вас! Мы сегодня обменялись кольцами и скоро пригласим вас на свадебное торжество!», — написал Степан, сопроводив пост совместным снимком.
Дату бракосочетания жених не уточнил. Сейчас влюбленные проводят время на яхте у берегов Сейшельских островов.
Мнения подписчиков по поводу выбора Меньщикова разделились: одни радуются за молодых и поздравляют с помолвкой, другие же высказываются в том плане, что невеста выглядит слишком взросло.
«Степан расцвел! Вот, что творит любовь с людьми»;
«Степа, такая Геля мудрая умница. Такая теплая, домашняя. Береги ее»;
«Красивые! Вы даже похожи»;
«Это мама его?»
«Я подумала тут с Капенкиной, бывшей Прохора Шаляпина…» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru, что Степан Меньщиков опубликовал провокационное фото с Ангелиной Монах.
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