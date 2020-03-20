ФАС проверяет сообщения о росте цен на продукты

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Антимонопольщики призвали россиян перестать закупаться впрок.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков , 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Сообщения о возросших ценах и пустых полках в магазинах проверяют сотрудники ФАС по всей стране. И признаются, что дефицит все-таки существует. Поставщики просто не успевают заполнять опустевшие полки.

В магазинах только успевают выкладывать товар, как едут за новыми паллетами. Жители регионов опустошают полки — в корзины и тележки кладут аж по десять упаковок макарон и круп. Повышенным спросом на некоторые продукты пока воспользовались только спекулянты. В интернете ту же гречку продают за баснословные деньги. Вот несколько объявлений — 900-граммовый пакет предлагается купить за две тысячи рублей, а здесь уже за почти десять тысяч.

Алексей Полторанин о том, есть ли основания для такой паники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сына Никаса Сафронова пугает отсутствие туалетной бумаги.

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