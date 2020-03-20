Что известно о коронавирусе?

Коронавирус: природа его возникновения и последствия уже породили много мифов и прогнозов.

Многие страны в спешке разрабатывают препараты, чтобы избавить мир от третьего пришествия коронавируса. Штаты предложили Германии миллиард долларов за научные разработки. А сегодня Дональд Трамп собрал целую пресс-конференцию.

Российские специалисты на разработку прототипа вакцины потратят от четырех до шести месяцев. Еще потребуются клинические испытания. При этом у экспертов нет уверенности, что вакцинация от коронавируса к 2021 году все еще будет актуальна.

Елена Норкунайте пообщалась с учеными и вирусологами. С теми, кто непосредственно исследовал COVID-19 и знают, на что он способен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что доктор Комаровский прокомментировал слухи о возможности заражения коронавирусом во время секса.