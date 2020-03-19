Доктор Комаровский объяснил, можно ли заразиться коронавирусом во время секса

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Светлана Александрова
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Медик напомнил о существовании множества поз, при которых партнеры не оказываются лицом к лицу.

Фото: YouTube / Доктор Комаровский, Instagram @doctor_komarovskiy

Тема:
Эпидемия коронавируса

Известный детский врач Евгений Комаровский на своем YouTube-канале ответил на животрепещущие вопросы о коронавирусе, которые волнуют всех последнее время. Один из них касался безопасности занятий сексом — можно ли заразиться COVID-19 половым путем. По словам медика, это маловероятно, однако интимные контакты все же небезопасны.

«При половом акте коронавирус легко можно передать посредством поцелуев… В интернете огромное количество поз, при которых можно избегать контакта лицом к лицу», — цитирует доктора Комаровского Teleprogramma.pro.

Популярный педиатр считает, что карантин — благоприятное время для организации подъема рождаемости к «Новому году».

Однако, как ранее писал 5-tv.ru, такое мнение разделяют не все медики. Так, российский акушер-гинеколог, академик РАН и РАМН Владимир Серов предостерег женщин от беременности во время эпидемии коронавируса, поскольку его воздействие на организм еще очень мало изучено.

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