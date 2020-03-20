Неожиданный плюс пандемии — культурный досуг с доставкой на дом
Учреждения культуры в России осваивают онлайн-формат.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал
Привыкать к новой реальности приходится и всем учреждениям культуры, которые закрылись на карантин, но терять связь с публикой не хотят. И осваивают онлайн-формат.
Впервые за долгое время, часы «Павлин» в Эрмитаже заводятся в абсолютно пустом зале. Государственный музей приостановил прием посетителей. Но экскурсии не отменяет. Превращая изоляцию из проблемы в новые возможности.
В своем обращении, директор объявил войну коронавирусу. Он уверен, если во время блокады удалось сохранить Эрмитаж. То и сейчас культура сможет противостоять беде. Несмотря на то, что изолируют даже животных в цирке.
Подробнее в видеосюжете Линара Гинатуллина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Денис Мацуев перенес концерты в Италии из-за вспышки коронавируса.
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