«Средство от скуки»: диетологи назвали опасность самоизоляции

В период, когда часть россиян прибегла к самоизоляции или работе из дома из-за пандемии коронавируса, следует тщательнее следить за своим рационом. Об этом предупредил главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, пишут «Известия».

Отсутствие пеших прогулок и свежего воздуха плохо сказывается на здоровье, однако еще одну опасность таит в себе близость холодильника, отметил врач. Чтобы не набрать лишний вес за это время, стоит сократить свой ежедневный рацион на 200–300 килокалорий, посоветовал он. Кроме того, не нужно забывать, что дома часто люди склонны есть от скуки.

«При отсутствии физической нагрузки в среднем стоит употреблять на 200–300 килокалорий меньше. Лучше отказаться от жирной, сладкой, высококалорийной пищи», — сказал Тутельян.

Но не во всем себя стоит ограничивать в еде. По мнению врач-диетолога, руководителя клиники коррекции веса Алексея Ковалькова, в свой привычный рацион можно добавить немного сала или сливочного масла — эти жиры укрепляют альвеолы легких, для которых представляет опасность коронавирус.

Кроме того, не рекомендуется забывать, что при работе в офисе человек выполняет определенную физическую нагрузку, пусть и минимальную — едет в транспорте, поднимается по лестницам, ходит на встречи. Отсутствие даже этих передвижений плохо сказывается на организме, поэтому если есть возможность, следует гулять или делать регулярно зарядку.

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