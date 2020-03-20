Пожар в торговом павильоне тушат в Ростовской области

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Марина Неруцких
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Пламя охватило 500 квадратных метров.

Пожар в торговом павильоне тушат в Ростовской области. Как сообщает ТАСС, пламя охватило 500 квадратных метров помещения в поселке Янтарный Аксайского района.

«Поступила информация о загорании торгового павильона, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, поселок Янтарный, улица Индустриальная, 22. <…> Площадь пожара — 500 квадратных метров. Пострадавших нет», — цитирует агентство сообщение регионального управления МЧС России.

Возгоранию присвоен повышенные ранг, на месте работают 26 пожарных, задействовано семь единиц техники.

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