Пожар в торговом павильоне тушат в Ростовской области
Пламя охватило 500 квадратных метров.
Пожар в торговом павильоне тушат в Ростовской области. Как сообщает ТАСС, пламя охватило 500 квадратных метров помещения в поселке Янтарный Аксайского района.
«Поступила информация о загорании торгового павильона, расположенного по адресу: Ростовская область, Аксайский район, поселок Янтарный, улица Индустриальная, 22. <…> Площадь пожара — 500 квадратных метров. Пострадавших нет», — цитирует агентство сообщение регионального управления МЧС России.
Возгоранию присвоен повышенные ранг, на месте работают 26 пожарных, задействовано семь единиц техники.
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