За рубежом в разгар коронавируса остаются 100 тысяч россиян

Около 100 тысяч россиян находится в данный момент за пределами России. Такие данные предоставили в Ростуризме в связи с проблемой возвращения путешественников домой из-за экстренных ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, пишет РИА Новости. В ведомстве отметили, что эта цифра включает только организованных туристов.

«Большинство из них находятся в странах Карибского бассейна и Юго-восточной Азии, а также в Турции. Из того небольшого количества стран, которые не закрыты в связи с распространением коронавируса, туристы возвращаются планово, в соответствии с купленными билетами», — отметили в Ростуризме.

В ведомство ежедневно поступают звонки от путешественников, которые столкнулись с проблемой возвращения на родину. Многие страны закрывают свои границы из-за пандемии коронавируса. Ростуризм настоятельно рекомендует путешественникам связаться с консульством и держать постоянную связь со своим туроператором.

С наибольшими проблемами по возвращению на родину столкнулись те, кто оказался в разгар пандемии в Черногории. Там оказались заблокированными около двух тысяч россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после нескольких суток ожидания разрешения на полет авиакомпания «Победа» вывезла из балканской страны 382 российских туриста.